  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek'ten 'rezerv' yorumu: En önemli hedeflerden birini gerçekleştiriyoruz
Takip Et

Şimşek'ten 'rezerv' yorumu: En önemli hedeflerden birini gerçekleştiriyoruz

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin tarihi seviyeye yükselmesinin ardından, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek'ten 'rezerv' yorumu: En önemli hedeflerden birini gerçekleştiriyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin tarihi seviyelere yükseldiğinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu ve "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rezervlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 93,23 milyar dolar ile son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselirken; toplam rezervler 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekorMerkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekorEkonomi

 