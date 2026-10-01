Şimşek’ten 'sorunlu fon' açıklaması: Yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme için çalışıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Şimşek, Adalet Bakanlığının da yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü bildirdi.

“Ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor”

Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiğini belirten Şimşek, yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüşün sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin büyümesinin ticaret ortaklarının yaklaşık 2 katı olduğunu kaydeden Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyede bulunduğunu belirtti.

Şimşek, uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu, brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altında bulunduğunu aktardı.

Bütçe açığı ve kamu borcuna dikkat çekti

Bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temeller ve atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını belirterek, “Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.