Sınıf büyüdükçe çantayı doldurma maliyeti artıyor

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VEYSEL AĞDAR

Türkiye kırtasiye sektörü yeni eğitim-öğretim yılına hareketli giriyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitim dönemi öncesinde başlayan alışveriş yoğunluğunun önümüzdeki haftalarda daha da artması beklenirken, sektörün perakende satış fiyatları üzerinden hesaplanan pazar büyüklüğü de 2026 yılında 100 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, sektörün 2025 yılında yaklaşık 80 milyar TL olan pazar büyüklüğünün 2026'da 100 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Keresteci, ancak bu büyümenin tamamının adet bazındaki artıştan kaynaklanmadığını, fiyat güncellemeleri ve maliyet artışlarının cirodaki yükselişte önemli payı bulunduğunu kaydetti.

Okul listeleri harcamayı belirliyor

Son yıllarda tüketicinin alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini kaydeden Keresteci, “Veliler artık yalnızca en düşük fiyatı aramıyor. Fiyat-performans dengesine daha fazla önem veriyor. İhtiyaçlarını önceliğine göre belirliyor. Bazı ürünleri zamana yayarak alıyorlar. Alışverişini daha planlı gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Yeni eğitim döneminde ailelerin toplam harcamasını belirleyen önemli unsurlardan birinin de okulların hazırladığı kırtasiye listeleri olduğunu kaydeden Keresteci, listelerde öğrencilerin gerçekten kullanacağı ürünlere yer verilmesinin hem aile bütçesi hem de kaynakların verimli kullanılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Gereğinden fazla ürün alınmasının aile bütçesine ek yük getirdiğini belirten Keresteci, velilerin alışveriş öncesinde evde bulunan ve kullanılabilecek ürünleri kontrol etmelerini önerdi.

Özellikle okul açılışına yaklaşıldıkça son dakika alışverişlerinin hızlanacağını belirten Keresteci, velilerin alışverişlerini son haftaya bırakmamalarının bütçenin daha doğru yönetilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

E-ticaret rekabeti artırıyor

Kırtasiye sektöründe internet satışlarının giderek daha önemli bir kanal haline geldiğini belirten Keresteci, “Buna karşın fiziksel mağazalar da önemini koruyor. Fiyat karşılaştırması internet sayesinde kolaylaştı. Bu da sektörde rekabeti artırıyor. Tüketiciler internet üzerindeki fiyatlarla fiziksel mağazalardaki fiyatları karşılaştırırken ürünlerin aynı özellik, kalite ve güvenlik standartlarına sahip olup olmadığını da değerlendirmeli” diye konuştu.

"Üretim ve ihracat kapasitemiz yüksek"

Türkiye kırtasiye sektörünün yalnızca iç pazara yönelik olmadığını, önemli bir üretim ve ihracat kapasitesine sahip bulunduğunu belirten Keresteci, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Amerika, Afrika ve komşu ülkelerin önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını söyledi.

Bazı ürün gruplarında ithalatın ağırlığının daha yüksek olduğunu ifade eden Keresteci, kur, gümrük, navlun ve diğer ithalat maliyetlerinin bu ürünlerin fiyatlarına doğrudan yansıyabildiğini kaydetti.

Yerli üretimin güçlendirilmesinin fiyat istikrarının yanı sıra sektörün rekabetçiliği ve ihracat kapasitesi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Keresteci, önümüzdeki dönemde sektörün büyüme alanlarından birinin ihracat olacağını ifade etti.

"Ciro 100 milyar liranın üstüne çıktı"

Sektörün 2025-2026 eğitim dönemini ciro bazında büyümeyle tamamladığını kaydeden Keresteci, "Perakende satış fiyatları üzerinden hesaplanan pazar büyüklüğü 2025 yılında yaklaşık 80 milyar TL seviyesindeyken, 2026 yılında 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Cirodaki yükselişin önemli bölümü maliyet ve raf fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandı. Adet bazında ise tüketici daha temkinli davrandı" dedi.

2026-2027 döneminde de ciro bazında büyümenin sürmesini beklediklerini belirten Keresteci, hedefin yalnızca ciroyu artırmak olmadığını vurgulayarak, “Yerli üretimin güçlendirilmesi, ihracatın artırılması, e-ticaret ve dijitalleşmenin geliştirilmesi ile ürün güvenliğinin korunması önceliklerimiz arasında. Kırtasiye sektörünün yalnızca okul dönemine bağlı değil, yılın tamamına yayılan sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

İlk, orta ve lisedeki tahmini sepet tutarları

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçları farklılaştığı için çanta doldurma maliyetleri de kademelere göre değişiklik gösteriyor.

TÜKİD verilerine göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için kademe bazlı tahmini sepet tutarları ve gereken temel malzeme listeleri şöyle:

İlkokul: 2.500-3.500 TL

İlkokulda görsel ve motor becerileri geliştiren çok sayıda el işi ve boyama malzemesi listeye eklenmekte. En büyük harcama kalemi genellikle bu boya çeşitleri ve lisanslı ürün tercihleri.

Ortaokul: 3.500-4.500 TL

Ortaokulda branş derslerinin (matematik, fen bilgisi vb.) başlamasıyla birlikte teknik ve düzenleyici malzemeler ön plana çıkmakta.

Lise: 4.000 TL-5.500 TL

Lise düzeyinde hacimli boyama ürünlerine ihtiyaç kalmazken, akademik yoğunluk ve dayanıklılık odaklı ürün maliyetleri sepeti yukarı taşımakta.