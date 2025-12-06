Sınır kapılarında TIR geçişleri durdu: Bakanlık harekete geçti

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’daki çiftçi grevi nedeniyle, Kipi ve İpsala Gümrük Kapısı’nın Yunanistan tarafında TIR geçiş işlemlerinin yapılmadığını duyurdu.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapasının çiftçiler tarafından kapatıldığı; Makedonya’ya açılan sınır kapılarından da TIR geçişinin olmayacağı ve grevin 15-21 aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Bazı ürünler için görüşme yapılıyor

Bazı ürünleri taşıyan TIR’ların işleminin devam etmesi için görüşme yapıldığı vurgulanan Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir” bilgisi verildi.