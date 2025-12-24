Sınırda karbon vergisi uygulaması 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: Peki Türkiye nasıl etkilenecek?

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında 1 Ocak’tan itibaren Avrupa Birliği, demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve hidrojen gibi sektörlerden ithal edilen yüksek karbon salımına sahip ürünler için karbon vergisi uygulamasını başlatacak. Bu aşamayla birlikte yalnızca raporlama dönemi sona erecek; ithalatçılar ve üreticiler açısından mali yükümlülüklerin fiilen başladığı yeni bir sürece girilecek.

Yeni düzenlemeyle, AB pazarına giren ürünlerin karbon emisyonları için CBAM sertifikası satın alınması ve teslim edilmesi zorunlu hale gelecek. İthalatçılar, ilgili ürünlerin üretim sürecinde oluşan emisyonlar için belirlenen karbon bedelini ödemekle yükümlü olacak. Sertifika fiyatları, AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) haftalık ortalama fiyatları esas alınarak belirlenecek; emisyon verileri ise bağımsız ve akredite kuruluşlarca doğrulanacak.

Küresel ticaret üzerinde bazı değişikliklere neden olması öngörülüyor

Elektrik ve hidrojen hariç olmak üzere ithalatçı başına yıllık toplam 50 tonun altındaki ithalatlar CBAM mali yükümlülüklerinden muaf tutulacak. CBAM'ın bir AB politikası olmasına rağmen küresel ticaret üzerinde bazı değişikliklere neden olması öngörülüyor.

AB'ye önemli miktarda ihracat yapan ülkelerin, konumlarını muhafaza edebilmesi için temiz teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları ve emisyonlarını düşürmeleri gerekecek.

Türkiye nasıl etkilenecek?

Düzenleme ile Türkiye de Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamına girecek.

Bu çerçevede Türkiye'nin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve hidrojen sektörleri sınırda karbon vergisinden etkilenecek.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin analizine göre, Türkiye açısından CBAM kapsamındaki ürünlerin AB'ye ihracatı, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 6-7'sine denk geliyor. Bu nedenle karbon vergisinin makroekonomik etkisinin sınırlı olması bekleniyor.

Türkiye'nin CBAM'da kırılganlığı, en belirgin şekilde demir-çelik ve alüminyumda ortaya çıkıyor. Türkiye'nin AB'ye ihracatında CBAM kapsamına giren ürünlerin yer aldığı bu sektörler, aynı zamanda yüksek enerji tüketimi, ithal girdi bağımlılığı ve düşük birimli katma değeriyle karakterize ediliyor. Çimento ve gübre sektörlerinde ihracat hacmi görece sınırlı olsa da, bu sektörler de karbon yoğunlukları ve taşımaya dayalı maliyet yapıları nedeniyle benzer bir baskı altında olacak.

"Tesis bazlı emisyon verisi talep edilecek"

Londra merkezli Carbonaires Limited Yönetici Ortağı Rasih Öztürkmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CBAM'ın 2026'dan itibaren mali bir yükümlülük getireceğini ve 2028'e doğru kapsam ve denetimlerin genişlediği bir ticaret standardı haline geleceğini belirterek, "AB'ye ihracatta artık ürün kadar, ürünün nasıl üretildiği ve bunun ölçülebilir şekilde ispatlanması da belirleyici olacak." dedi.

Demir çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde, AB'ye ihraç edilen ürünlerin gömülü emisyonları için CBAM sertifikası satın alma yükümlülüğünün de başladığını dile getiren Öztürkmen, "Bu durum, AB ithalatçılarının Türk üreticilerden tesis bazlı ve doğrulanabilir emisyon verisi talep etmesi anlamına geliyor. Veri sunulamaması halinde daha yüksek varsayılan emisyonlar üzerinden maliyet oluşacak." diye konuştu.

Öztürkmen, işletmelerin neler yapması gerektiğine işaret ederek, "Şirketler şimdiden, ürün ve tesis bazlı emisyon muhasebesi kurma, ölçüm ve doğrulama süreçlerini erkenden standartlaştırma, 2028'de kapsama girebilecek ürünleri bugünden analiz etme, AB'deki müşterileri ile veri paylaşımını ve maliyet yönetimini ticari olarak netleştirme konularında adımlar atmalı." ifadelerini kullandı.

CBAM'ın yalnızca nihai ürünü değil, üretim zincirini de etkilediğini vurgulayan Öztürkmen, "Türkiye'den AB'ye yüksek ihracat yapan sektörlerde, güvenilir emisyon verisi sunabilen üreticiler rekabet avantajı sağlarken, sunamayanlar pazar kaybı riskiyle karşılaşabilir. 2028 sonrası kapsam genişlerse bu etki daha fazla ürüne yayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.