Sinop OSB’de büyük dönüşüm başladı

1991 yılında kurulan Sinop Organize Sanayi Bölgesi, yeni yönetimiyle birlikte altyapıdan istihdama kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan, 9 ay önce göreve geldiklerini hatırlatarak, “Doğalgazı 2026 sonuna kadar getirmeyi hedefliyorduk ama süreci hızlandırarak bu yılın Kasım ayında tüm sanayiciler doğalgaza kavuşturmayı planlıyoruz. Aralık’ta herkes üretimini gazla sürdürecek” dedi. Çakan, fabrika sayısının 2028 sonuna kadar 135’e çıkarılacağını açıkladı.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim değişiminin ardından hızlı bir dönüşüm süreci başladı. 2024 yılında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Hakkı Çakan, göreve geldikleri 9 aylık süreçte OSB’deki birçok yapısal soruna müdahale ettiklerini söyledi. Çakan, “Göreve geldiğimizde doğalgaz yoktu. Hedefimiz 2026 sonuydu ama süreci hızlandırdık. Kasım ayı itibariyle tüm yatırımcılarımız doğalgazını alacak. Aralık ayında herkes fabrikasında, üretiminde ve ısınmasında kullanmaya başlamış olacak” diye konuştu.

OSB’de 65 olan fabrika sayısını 135’e çıkaracağız.

Çakan, 65 parselden oluşan Sinop OSB’de şu an 45 fabrikanın aktif olarak üretim yaptığını, 16 parselde inşaat çalışmaları sürerken, 4 parselin ise boş durumda bulunduğunu ve bölgede yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Hedeflerinin sadece mevcut alanları değil, rezerv bölgeleri de üretime açmak olduğunu ifade eden Hakkı Çakan, “Sanayi Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. OSB’nin 110 hektarlık rezerv alanı üzerinde yeni bir genişleme süreci başlatıyoruz. 2026’da başlayıp 2028 sonunda bitirmeyi planlıyoruz. 65 olan fabrika sayısını 135’e çıkaracağız. Yerleri belirledikten sonra ön tahsislerle gerçek yatırımcılarla bu alanları buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Boş parsellerin önümüzdeki aylarda ihaleye çıkarılacağını belirten Çakan, daha önce parsel tahsisi yapıldığı halde yatırım gerçekleştirmeyen firmaların yerlerinin ise 4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında geri alınarak yeni yatırımcılara sunduklarını belirtti. Çakan, “ Sinop OSB’de yolumuza gerçek yatırımcılarla ilerlemek istiyoruz. Bu nedenle yatırım yapmayanların ruhsatlarını iptal ettik, boş parselleri geri kazandık. OSB üretim yeridir, depo olarak kullanılamaz. Zaten kanunlarımızda buna izin vermiyor. Bu kapsamda ruhsat incelemeleri yaptık, depo olarak gösterilen alanların tamamını üretim zorunluluğuna çevirdik” dedi.

Geleceğin parlayan yıldızı Sinop

Sinop OSB’nin 5. teşvik bölgesinde yer aldığını hatırlatan Hakkı Çakan, ancak yatırım ortamını güçlendirmek için Doğu illerinde uygulanan 6. bölge desteklerinin tamamının Sinop’ta da uygulanması için girişimde bulunduklarını açıkladı. “Vergisel destekler 6. bölgede çok güçlü. Bizim sadece SSK işveren primi desteğimiz zayıf kalıyor. Bunun için Bakanlıkla görüştük. Eğer bu destekler sağlanırsa Sinop yatırımcı için çok daha cazip hale gelir” diye konuştu.

Sinop’ta işgücü potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Çakan, işverenlere de çağrıda bulundu: Çakan, “ Çalışan işçiye değerinde ücret verilirse işçi bulmada bir kriz yaşanmaz. Aksi halde çalışan bulunamaz. Ama doğru ücret politikasıyla burada tersine göçü bile sağlarsınız. Zaten artık son zamanlarda burada ciddi yatırım ortamları oluşmaya başlamasıyla daha önce dışarı giden mühendisler de büyük şehirlerden buraya dönmeye başladı” diye konuştu.

40 metrekarelik çarşı grubu kurulacak

Hakkı Çakan, Sinop OSB'nin sadece üretim değil aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olarak da dönüşeceğini belirtti. Bölgenin Sinop şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunduğunu hatırlatan Çakan, şöyle konuştu:

“ Organize Sanayi Bölgesi içinde tespit ettiğimiz ve mutlaka olmasını arzu ettiğimiz eksiklikleri bir bir tamamlıyoruz. Görev sürecimiz içinde Sinop Valimizin de büyük destekleri ile iki ATM getirdik, dolmuş duraklarını revize ediyoruz. 6 derslikli bir Anaokulu inşaatına başladık. Bin kişilik bir cami için hazırlıklarımız sürüyor. Mesleki Eğitim Merkezi için de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştük, OSB’de yerimizi ayırdık. Ayrıca, bugün dört bin ama yakın gelecekte en az 10 bin kişinin bulunacağı Organize Sanayi Bölgemizde insanlarımızın acil ihtiyaçlarını giderebilecekleri lokanta, nalbur, elektrikçi ve bakkal gibi işyerlerinin yer alacağı 40 metrekarelik dükkânlardan oluşan bir çarşı grubu kuracağız. Bu projemize dönük çalışmalarımıza da yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte başladık.”

“Sinop Organize Sanayi Bölgesi, Sinop’un kalbidir” diyen Hakkı Çakan, ihracatın ve sanayi üretiminin büyük ölçüde OSB üzerinden yürütüldüğünü, bu nedenle şehrin ekonomik gelişiminde bölgenin kilit rol oynadığını vurguladı. Çakan, “Tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Valimiz de bu süreçte bize büyük destek veriyor. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Sinop birkaç yıl içinde Türkiye’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak” dedi.