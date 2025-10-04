Sinop, Türkiye’nin önde gelen çeltik üreticileri arasında 6. sırada

  1. Ekonomim
Sinop’un, yıllık 28 bin tonluk pirinç üretimiyle Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldığı bildirildi.

Gökırmak Vadisi’nde bulunan Boyabat, Durağan, Saraydüzü ve merkez ilçeye bağlı 64 köyde 946 çiftçi tarafından çeltik üretimi yapılıyor. Çeltik üretimi kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Sinop, 28 bin tonluk çeltik üretimiyle Türkiye’de 6’ncı sırada!

Sinop’un yıllık 28 bin tonluk üretimiyle Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları ve çeltik kurutma makinesi destekleriyle üreticilere katkı sağlandığı ifade edilirken, suyun verimli kullanılması amacıyla münavebeli sisteme geçiş için çiftçilerle istişarelerin sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, tarımsal üretim planlaması doğrultusunda bilgilendirme faaliyetleri ve saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

