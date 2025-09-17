Sinoplu çiftçilere makine desteği sağlandı

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Belören köyünde tarım makineleri dağıtım programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program makine açılış konuşmaları ve makine teslimleriyle devam etti.

"2025 yılı içerisinde ilimize 54 milyon bütçe sağlandı"

Daha sonra konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarım reformu genel müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında gerçekleştirilen projelerimiz 2022 yılından itibaren yoğun şekilde devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde ilimize 54 milyon bütçe ayrılmış olup, genç girişimci, sera kurulumu, hassas hanelerin desteklenmesi ve makine ekipman gruplarını desteklemekteyiz. Bu kapsamda Gerze ilçemizde 28 adet balya makinesi, 38 adet ot toplama makinesi ve 6 adet sera kurulumu gerçekleştirdik. Yüzde 70 hibe ile gerçekleştirilen 72 projenin toplam hibe bedeli Gerze için 17 milyon 182 bin TL’dir. Gerçekleştirilen bu projelerle planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturarak topluma bereket katan üreticilerimizin refahının arttırılmasını amaçlamaktayız. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bunun gibi tüm projelerde bizden her türlü desteğini esirgemeyen sayın valimize sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Tüm üreticilerimize üretmek sizden, destek bizden diyoruz" dedi.

Vali Mustafa Özarslan ise "Bizim mücadelemiz 3 kelimeden ibaret: Üretim, üretim, üretim. Üretirsek saygınlığımız, itibarımız, şahsiyetimiz ve refahımız, büyümemiz gerçekleşir. Toplumsal kalkınmayı, milli kalkınmayı aynı bir aile gibi fert gibi, şahsiyet gibi düşünmemiz lazım. Bir ailede çalışma gerçekleşirse, üretim gerçekleşirse, bir alın teri ve akıl teri olursa o evde aile saadeti, huzuru, aile sevinci ve bir iyilik hali oluşur" diye konuştu.