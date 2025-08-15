  1. Ekonomim
Sinop’un Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 50 hibe ile hayata geçirilen "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında, 52 çiftçiye sera naylonu desteği verdi.

Sinop'ta çiftçilere sera naylonu desteği verildi
Sinop’un Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere sera naylonu desteği verdi.

Çiftçilere 21 bin 756 metrekare sera naylonu temin edildi

Yüzde 50 hibe ile hayata geçirilen "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında, 52 çiftçiye toplam 273 bin 227 TL değerinde, 21 bin 756 metrekare sera naylonu sağlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla piyasa değerinin altında temin edilen sera naylonları, bakanlık desteğiyle çiftçilere ulaştırıldı.

Bunun yanı sıra, yüzde 70 hibeli olarak başlatılan bin 250 metrekare kapalı örtü altı sera yapım çalışmaları da devam ediyor. Bu projeler sayesinde hem üretim verimliliğinin artırılması hem de çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimi güçlendirecek projelerin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

