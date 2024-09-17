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Sinop’ta gıda denetimlerine rekor ceza!

Sinop’ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından yılın ilk 8 ayında 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye toplamda 2 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi
İHA
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Sinop’ta gıda denetimlerine rekor ceza!
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

"Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye 2 milyon 922 bin lira ceza işlemi uygulandı"

Sinop Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından, 2024 yılının ilk 8 ayında, 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye yaptırımda bulunuldu. Bu işletmelere 2 milyon 922 bin lira ceza işlemi uygulandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” denildi.

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