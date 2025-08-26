  1. Ekonomim
Sinop'ta modern seralar faaliyete geçti

Sinop’ta kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki katkısını artırmak ve aile işletmelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtılan sera naylonlarının kurulumu tamamlandı.

Haber Merkezi
İHA
Sinop’ta modern seralar faaliyete geçti
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan proje kapsamında il genelinde çoğunluğu kadın olan 171 üreticiye, toplam 4 milyon TL bedelli ve yüzde 50 hibeli sera naylonları ulaştırıldı. Kurulumların tamamlanmasıyla birlikte üretim süreçleri daha verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bir hale geldi. Seralar, hem modern tarım tekniklerinin uygulanmasına uygun olarak tasarlandı hem de üreticilerin üretim kapasitesini artıracak şekilde planlandı.

Sinop’ta dadın üreticilere sera desteği

Kadın üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlanan katkının kendilerine büyük bir güç kazandırdığını ifade etti. Seralarını faaliyete geçiren üreticiler, aile işletmelerinin güçlenmesi ve üretim kapasitelerinin artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

