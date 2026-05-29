Sinop'ta tekne turlarına büyük zam

Sinop'ta gezi teknesi turlarında ücretlere zam geldi. Daha önce 150 TL'den yapılan turlar yeni sezonda kişi başı 250 TL olarak belirlendi.

Sinop'ta yaz sezonunda tekne turu düzenleyen işletme sahibi Ramazan Çor ve Gezi Teknesi Kaptanı Hasan Yusufoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve ekonomik zorluklar nedeniyle zam yapma kararı aldıklarını bildirdi. Kentte gezi teknesi turları 150 TL'den, 250 TL'ye çıkarıldı.

Gezi Teknesi sahibi Ramazan Çor, şunları söyledi:

"250 lira yeni tarife. Bizi mutlu etmez bu şartlarda. Mazot aldı başını gidiyor. Mazotu var, teknenin bakımları var. Ekonomik kriz var. İnsanların geçim sıkıntısı var. İnsanlar arıyorlar 250 TL diyoruz '150 olmaz mı?' diyorlar. '100 lira olmaz mı?' diyen var. Ekonomi belli. Ekonomi bu şekil olduktan sonra biz de mecbur 250 lira yaptık. Bu işi biz 2 ay yapıyoruz. Bilemedin 2,5 ay sezonumuz. Bir de bize P&I sigorta diye bir sigorta çıkardılar. İki gün önce 66 bin lira tekneme sigorta çıktı. Yıllık. Her sene müşteri azalıyor. Turizm yok Sinop'ta. Sinop turizm şehri değil."

Gezi Teknesi Kaptanı Hasan Yusufoğlu ise şöyle konuştu:

"Yeni tarife bu sene mazota zam geldi. Bu sene kişi başı 250 lira yapıldı. Kişi başı 250 liraya çalışıyoruz. Kurtarmasa da vatandaşı da düşünmek lazım. Biz kendimizi düşündüğümüz zaman vatandaşı da düşünmek lazım. Geldiği zaman tekneye bindi 300 lira verdi. Bir bardak şey bir su aldı 100 lira verdi. Cebindeki para bitiyor. Vatandaş da haklı. Gezi teknesi sahipleri de haklı esnaf da haklı. Haklı olmayan yok. Sinop'a mesela sezonluk 10 bin kişi geliyordu şimdi bin 500 kişi geliyor. O da parası olan geliyor. Parası olmayan zaten evinde kalıyor. Gelse de günü birlik gelip dönüyor. Bizim uzaktan öyle gelen misafirlerimiz yok. Bizim yakın çevremiz Kastamonu, Çorum, Çankırı İşte Taşköprü, Samsun, Havza. Buralardan bizim buraya talep var. Başka türlü gelen yok. Yemek parası, sigorta parası derken masraflarımız da ağır bizim. Sırf mazotla bitmiyor."