Sinop’un su ürünleri ihracatı iki yılda 164 milyon dolara yükseldi

Sinop Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 2024 ve 2025 yıllarına ait su ürünleri ve hayvansal ürün ihracat rakamlarını açıkladı.

Su ürünleri ve hayvansal ihracatta kayda değer artış

Verilere göre, Türk somonu ve alabalık ihracatı 2024’te 14 milyon 22 bin 946 kilogram olarak kaydedilirken, 2025’te 16 milyon 733 bin 17 kilograma ulaştı. Deniz salyangozu ihracatı da artış göstererek 718 bin 10 kilogramdan 734 bin 617 kilograma çıktı.

Balık yağı ihracatında dikkat çeken bir yükseliş görüldü. 2024’te 2 milyon 214 bin 607 kilogram olan insani tüketim amaçlı balık yağı ihracatı, 2025 yılında 4 milyon 404 bin 310 kilograma çıktı. Bununla birlikte, 2024’te hiç kaydedilmeyen balık unu ihracatı, 2025 yılında 309 bin 764 kilogram olarak gerçekleşti.

Hayvansal ürün ihracatından sağlanan gelir de önemli ölçüde arttı. 2024’te 118 milyon 159 bin 32 dolar olan toplam gelir, 2025’te 164 milyon 156 bin 870 dolara yükselerek sektördeki büyümeyi ortaya koydu.

Sinop Valiliği yetkilileri, bu yükselişin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üretim, kalite ve ihracat odaklı sistemli çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini vurgularken, su ürünleri sektörünün Sinop ekonomisindeki rolünün giderek güçlendiğine dikkat çekti.