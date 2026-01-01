Sinyaller kesilmişti... BTK'dan yurt dışı telefonlarla ilgili açıklama

Yeni düzenleme ile tespit edilen bu cihazlar, kullanıcılara gönderilen uyarı mesajının ardından 120 gün içinde şebeke erişimine kapatılacak. Yani vatandaşlar yurt dışından getirdikleri telefonlarını 4 ay kullanabilecek, ardından IMEI kaydı yaptırmak zorunda.

4 aylık süre ne zaman başlıyor?

Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor.

Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.

Çift SIM'li cihazlarda, kayıt esnasında sistem iki IMEI numarasının girilmesine izin veriyordu. Böylece, bir pasaport üzerinden iki IMEI kaydı yapılıyordu. Bu uygulamayı suistimal etmek isteyenler ikinci IMEI alanına farklı bir yurt dışı cihazın IMEI numarasını girerek, tek pasaportla iki ayrı telefonu kayıt altına alıyordu.

Cep telefonlarının sinyalleri kesildi

BTK yaptığı incelemelerde bu yöntem kullanılan telefonların sinyalini kesti.

Süreç nasıl işleyecek?

1 Ocak 2026 tarihinin gelmesiyle birlikte yeni takvim yılından dolayı tek SIM kartlı olan cihazlar 120 gün daha hizmet verecek. e-SIM olan cihazlar ilk 120 günden sonra bir kez daha 120 gün kullanım imkanı sağlayacak. Bu nedenle yurt dışından IMEI kaydı yapılmadan kullanılan telefonlarda kritik 240 günlük süreç bugünden itibaren başladı.

BTK'dan açıklama



BTK'nın yaptığı bilgilendirmede "E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır'' denildi.

BTK açıklamasının devamında "Cep telefonunuza ait IMEI numarasının haberleşme hizmetlerine kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için *#06# tuşlayarak ekranda görüntülenen IMEI numaralarını IMEI Sorgulama hizmeti üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulamada “Durum” kısmında IMEI numarasının kayıtlı olduğuna dair ibarenin görülmesi halinde, tarafınıza iletilen mesajı dikkate almayınız. Haberleşmeye açık bırakılan IMEI numarasının kayıt işlemine konu diğer IMEI numarası ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi mümkün olup konu ile ilgili IMEI Kullanım Tercihi Bildirimi hizmeti üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru neticesinde tercih edilen IMEI numarası haberleşmeye açık bırakılacak tercih edilmeyen diğer IMEI ise haberleşmeye kapalı statüde kalacaktır" ifadesini kullandı.