Şirin Sarı altın piyasasındaki yeni döngüye işaret etti: 6 bin doların çok üzerini konuşabiliriz

Dünya ekonomisinin odak noktasında Amerika ve Çin arasındaki görüşmeler yer aldı. Şirin Sarı'ya göre, Trump ve Xi Jinping arasındaki zirveden çıkacak mesajlar, ticaret savaşları, enerji maliyetleri, çip krizi ve gıda güvenliği gibi pek çok kritik başlıkta piyasaları rahatlatma potansiyeline sahip oldu. Çin ile sağlanacak bir anlaşmanın enflasyonist baskıyı azaltabileceğini ve küresel ekonomide pozitif bir fiyatlama başlatabileceğini öngördü.

Özellikle enerji tarafında Hürmüz Boğazı'nın durumunun hem Çin hem de stokları azalan Avrupa için hayati önem taşıdığı ifade edildi. Amerika’dan gelecek enflasyon verilerinin, enerji endeksindeki kalemler nedeniyle piyasalarda şok etkisi yaratabileceği ancak belirsizliklerin ortadan kalkmasının dünyayı rahatlatacağı belirtildi.

Altında 10 yıllık yeni dönem: %700’e varan değer kazancı potansiyeli

Altın fiyatlarındaki hareketliliği tarihsel döngülerle açıklayan Sarı, altının 1971-1980 ve 2001-2011 dönemlerine benzer şekilde, 2022'den 2032'ye kadar sürecek yeni bir 10-15 yıllık döngü içerisinde olduğunu ifade etti. Bu uzun vadeli döngülerde altının %500 ile %700 arasında değer kazanabildiğini, bu süreçte yaşanan %5-15 arası düşüşlerin ise son derece normal karşılanması gerektiğini vurguladı. Güncel fiyatlamalarda 5.600 dolar seviyelerinden yaşanan geri çekilmeyi bir ‘dip çalışması’ olarak nitelendiren Sarı, 4.100 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu, ancak bu seviyenin altına sarkılması durumunda 3.800 ve 3.400 dolarların gündeme gelebileceğini belirtti. Buna rağmen, borçlanan ekonomiler ve küresel belirsizlikler nedeniyle yıl sonunda 5.000-6.000 dolar bandının, önümüzdeki yıllarda ise bu rakamların çok daha üzerindeki seviyelerin konuşulacağına inandı.

Merkez bankalarının altın alımları ve ‘Trump’ etkisi

Altın piyasasında belirsizliklerin her zaman fiyatları desteklediğine dikkat çeken Sarı, Trump'ın yarattığı ortamın tarih boyunca altın yatırımcısının lehine işlediğini ve rekorların bu dönemlerde geldiğini ifade etti. Öte yandan, sadece bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları da altın alımlarına hız kesmeden devam etti; sadece yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının 270 tonluk bir alım gerçekleştirdiği vurgulandı.

Yatırımcıların portföy sepeti nasıl olmalı?

Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Sarı, toplam birikimin %20-%25'lik kısmının altın ve gümüşe ayrılmasını, bu varlıkların olası jeopolitik risklere karşı bir sigorta olarak tutulması gerektiğini belirtti. Portföyün geri kalan kısmında ise finansal okuryazarlık düzeyine göre doğru hisse senetleri veya profesyonel fonların tercih edilebileceğini ifade etti. Sarı, Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda portföyün %50'lik bir kısmının hala mevduat tarafında kalabileceğini ve bu dağılımın yıl sonuna doğru portföy getirilerine olumlu katkı sağlayacağını öngördü. Ayrıca yatırımın sadece maddi araçlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, bireylerin kendi yaşam standartlarına ve kişisel gelişimlerine de yatırım yapmasının önemine değindi.