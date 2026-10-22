Şirin Sarı’dan piyasa analizi: Altında rekor beklentisi ve döviz tahminleri

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Yüksek faiz ortamının ve ABD Doları getirisinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şirin Sarı, ons altında 4.000 - 4.100 dolar seviyesinin önemli bir teknik destek olduğunu ifade etti. Ons altının bu seviyelerden destek bulması durumunda kısa vadede 4.400 - 4.500 ve 4.650 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabileceğini vurgulayan Sarı, bu hareketin Gram Altın tarafında 7.200 - 7.300 TL bandını beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Buna karşın, 4.600 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşılıp yönün aşağı dönmesi halinde altının 3.500 dolar seviyesine gerileme ihtimalinin %60 oranında daha yüksek olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının 140 - 150 dolar bandına tırmanması durumunda ise artan enflasyon ve faiz baskısının altını düşürebileceğini belirtti.

Uzun vadeli rota: 2027 sonrasında 7.000 dolar rekoru

Altın piyasasında önümüzdeki 7-8 aylık sürecin bir düzeltme ve sancılı geçiş dönemi olabileceğine dikkat çeken Sarı, bu süreçte portföylerin %100 altın yapmak yerine döviz veya TL mevduatla dengelenmesi gerektiğini aktardı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim adımları ve küresel risklerin etkisiyle 2027 yılı ortalarından itibaren altının yeniden ivme kazanacağını öngören Sarı, 3.500 - 4.000 dolar aralığında taban oluşumunun ardından ons altında 6.000 - 7.000 dolar seviyelerine doğru yeni rekorların görülebileceğini belirtti.

Dolar/TL ve Euro/dolar paritesinde beklentiler

Döviz tarafında piyasada panik bir dolarizasyon veya aşırı talep olmadığını belirten Şirin Sarı, Dolar/TL kurunda kademeli yükseliş beklentisinin korunduğunu ifade etti. Kur beklentilerini paylaşan Sarı, yıl sonunda Dolar/TL'nin 51 - 52 TL bandında, 2027 yılı sonunda ise 58 - 60 TL bandında seyretmesinin beklendiğini dile getirdi.

Euro/dolar paritesinde ise Avrupa'daki ekonomik durgunluk ve enerji maliyetleri nedeniyle zayıf seyrin sürebileceğini belirten Sarı, paritede 1.09 desteğinin ardından 1.06 seviyesine kadar geri çekilmelerin yaşanabileceğine işaret etti.

Kapalıçarşı'da eksi prim ve gayrimenkul eğilimi

Kapalıçarşı'da altın talebinin oldukça zayıf olduğunu, hatta uluslararası piyasa fiyatlarının kilo başına 300 - 400 dolar altında (eksi primli) işlem gördüğünü açıklayan Sarı, gram altının 7.200 - 7.300 TL bandına ulaşması halinde yatırımcıların alımdan ziyade kar satışı ve bozdurma yönünde hareket edebileceğini değerlendirdi.

Ayrıca yüksek seyreden TL mevduat faizlerinin yatırımcılara cazip gelmeye devam ettiğini kaydeden Sarı, ilerleyen dönemde mevduat faizlerindeki gerilemeyle birlikte buradan çıkacak kaynağın dövizden ziyade gayrimenkul sektörüne kayabileceğini öngördü.

Emtia piyasasında fırsat penceresi

Portföylere emtia eklemek isteyen yatırımcılar için mevcut seviyelerde %10 ila %15'lik geri çekilmelerin beklenmesi gerektiğini söyleyen Sarı; paladyum, nikel, gümüş ve bakırın yanı sıra tarım emtialarında kahve, kakao ve şekerin takip edilebilecek fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.