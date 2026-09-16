Şirin Sarı'dan piyasa analizi: Petrol 150 dolara tırmanabilir, altında baskı sürecek

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Piyasalardaki fiyatlamaların enerji fiyatları üzerinden şekillendiğini belirten Şirin Sarı, Brent petrolün sadece eylül ayında yaklaşık %17 oranında yükseldiğine dikkat çekti. ABD'nin stratejik rezervlerini 1980'li yıllar seviyesine çekmesinin petrolü bir süre dengede tuttuğunu, ancak Suudi Arabistan hattındaki sevkiyat sıkıntılarının ve ABD-Çin geriliminin fiyatları yukarı ittiğini kaydetti.

Uluslararası bazı bankaların düşüş beklentilerine karşın petrolde yükseliş trendinin sürebileceğini ifade eden Sarı; teknik olarak 120 dolar seviyesinin aşılması durumunda sırasıyla 135, 140 ve 150 dolar bandının test edilebileceğini vurguladı. Düşüş trendinin yeniden başlaması için ise fiyatların 90-95 dolar bandının altına inerek 70 dolara gerilemesi gerektiğini ekledi.

Fed kararı ve ons altın üzerindeki baskı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına değinen Sarı, Fed'in kasım seçimlerine kadar faizlerde değişikliğe gitmeyerek süreci pas geçebileceğini öngördü. Faizin sabit tutulması durumunda emtia ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hızlı tepkiler görülebileceğini ifade etti.

Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki her yükselişin ons altını aşağı ittiğini belirten Sarı, ekstra bir jeopolitik risk yaşanmadığı takdirde petrolün 120 dolar üzerinde kalmasıyla ons altının 4.000 doların altına gerileyebileceğini dile getirdi. İç piyasada ise eylül ayındaki okul masrafları nedeniyle altın satışlarının yaşandığını, yeni alımlar için kasım seçimlerinin beklenebileceğini aktardı.

Gram altın ve dolar beklentisi

Dolar/TL ve Euro/TL tarafında kademeli yükselişin sürdüğünü ifade eden Sarı, piyasada kur beklentilerinin 60-65 TL bandında şekillendiğini söyledi. Dolar kurundaki aylık %1,5-2 seviyesindeki artışların iç piyasada gram altını desteklediğini belirtti.

Sarı, önümüzdeki dönemde portföylerde altın ve gümüşten ziyade zirve seviyeleri zorlayan bakır ile paladyumun ve tarım emtiasının ön plana çıkmasını beklediğini sözlerine ekledi.