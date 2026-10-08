Şirin Sarı’dan piyasalar için ekim ayı analizi: Altın, petrol ve dolar trendleri

Altın fiyatlarının bu yılın ilk 9 ayında 5 ayı düşüşle, 4 ayı ise yükselişle tamamladığını ve ekim ayına da zayıf bir seyirle başladığını belirten Şirin Sarı, küresel piyasalarda altın için 3.500 dolar ile 5.000 dolar arasında çok farklı beklentilerin bulunduğunu söyledi. Kısa vadede petroldeki hareketlerin altını baskılayabileceğini ancak orta ve uzun vadede yüksek borç yükü ve jeopolitik riskler nedeniyle yükseliş beklentisinin korunduğunu vurguladı.

Dünya Altın Konseyi raporlarına atıfta bulunan Sarı, Asya tarafında ETF’lere 70 milyar dolarlık ciddi girişler yaşanırken vadeli kontratlarda azalış olduğunu, talebin daha çok fiziki tarafa ve merkez bankalarının alımlarına kaydığını dile getirdi. Altının hantal ve uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Sarı, geçmişte evini ya da arabasını satarak altına yatırım yapanların zarara uğrayabildiğine dikkat çekerek portföylerde altın oranının %15 ile %20’yi geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Petrolde 140-150 dolar senaryoları gündemde

Son iki yıldır petrol stoklarında ciddi azalmalar yaşandığını ve kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte petrol ihtiyacının artacağını ifade eden Şirin Sarı, Suudi Arabistan'ın fiyat indirimleri ve Körfez'den artan sevkiyatların kısa vadeli baskı yarattığını belirtti. Ancak teknik göstergelerin yukarı yönü işaret ettiğini kaydeden Sarı, 120 dolar direncinin aşılması durumunda fiyatların 140-150 dolar hatta 200 dolar seviyelerine doğru tırmanabileceğini söyledi.

ABD seçimleri sonrası jeopolitik risklerin tırmanabileceğini belirten Sarı, Brent petrolün 100 dolar üzerinde kalmasının piyasalardaki tedirginliği sürdüreceğini, ancak 90-95 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde küresel piyasaların rahatlayabileceğini vurguladı.

Navlun maliyetleri 10 katına çıktı, reel sektör baskı altında

Yüksek petrol fiyatlarının ve lojistik sorunlarının küresel ticareti ile reel sektörü doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulayan Sarı, büyük petrol tankerlerinin navlun maliyetlerinin 100 bin dolar seviyelerinden 1 milyon doların üzerine çıkarak 10 kat arttığına dikkat çekti.

Sigorta ve akaryakıt maliyetlerindeki bu devasa artışların taşımacılık, tarım ve üretim sektörlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Sarı, petrol fiyatlarındaki muhtemel bir tırmanışın ABD borsalarında yaşanan balonlaşmanın düzeltme anahtarı olabileceğini belirtti.

Dolar endeksinde 2027 yılında gerileme beklentisi

Dolar endeksindeki son yükselişin tahvil faizlerindeki artış ve faiz artırımı ihtimallerinden kaynaklandığını belirten Şirin Sarı, endeksin Nisan 2025 sonrasındaki zirve seviyelerine ulaştığını ifade etti.

Bununla birlikte piyasa araştırmalarına ve Reuters anketine değinen Sarı, dolar endeksinin 2027 yılı içerisinde 93-94 seviyelerine kadar gerilemesinin ve sonrasında yeniden yükselişe geçmesinin beklendiğini dile getirdi. Doların zayıflayacağı bu senaryonun emtia ve petrol fiyatlarındaki yükseliş trendini destekleyebileceğini belirtti.