Şirket göçü riski yaşamayalım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazırlıkları sürdürülen yeni vergi paketinde kayıp kaçağın önlenmesine odaklanılması gerektiğini belirtti. Buna karşılık paketle ilgili ek vergiler getirileceğine yönelik olasılıkların tedirginlik oluşturduğuna vurgu yapan Baran, “Beyin göçünden sonra şirket göçü riski ortaya çıkarmayalım” uyarısında bulundu.

ATO’nun Haziran ayı Meclis Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Gürsel Baran, konuşmasının önemli bölümünü yeni vergi paketine ayırdı. Sektörleri canlandırmak için zamanla vergi oranlarında değişiklik yapılarak, verginin kaldıraç unsuru olarak kullanıldığını dile getiren Gürsel Baran, verginin milli gelirin tüm kesimler arasında adil ve dengeli paylaşılmasının da temelini oluşturduğunu belirtti.

“İstisnanın kaldırılması kazanç değil kayıp oluşturur”

Teknopark ve Ar-Ge merkezlerine uygulanan istisnaların kaldırılmasının, teknoloji şirketlerinin merkezlerini yurt dışına taşıma riski ortaya çıkarabileceğine değinen Baran, “Hem milli güvenliğimizi tesis etmek, hem ekonomik gelişmemizi sürdürmek için ileri teknolojiye ihtiyacımız var. Bu nedenle Ar-Ge faaliyeti yürüten, teknokentlerde faaliyet gösteren bilişim ve yazılım alanında üretim gerçekleştiren şirketler gözbebeklerimiz. Bu şirketlerin kurumlar vergisi istisna ve indirimlerinden yararlanmasının önüne geçilmesi kazançtan ziyade kayıp oluşturacaktır” diye konuştu. Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan bilgisayar mühendisinin maliyetinin, Türkiye’den yurt dışına çalışan bir işçinin maliyetinin iki katına yaklaştığına değinen Gürsel Baran, “Yapılacak düzenleme ile vergi avantajlarının ortadan kaldırılması, şirketlerimizin uluslararası arenadaki rekabette daha en başından geriye düşmesi anlamına geliyor. Bu durum aynen beyin göçünde olduğu gibi teknoloji şirketlerinin de merkezlerini başka ülkelere taşıma riskini beraberinde getirecektir” dedi. Baran, kamunun işlem yükününün azalması ve vergi adaletinin güçlenmesi için, kurumlar vergisindeki indirim ve istisnaların kaldırılmasını, buna karşılık düşük oranlı bir kurumlar vergisi sistemine geçilmesini önerdi. ANKARA/EKONOMİ