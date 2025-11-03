Şirket iflasları ve batık krediler artıyor: Konkordato alan firmaların sayısı yüzde 72 yükseldi

Türkiye’de şirketlerin mali darboğazı giderek derinleşiyor. Bankalara olan batık kredi miktarı 24 Ekim 2025 haftası itibarıyla 519 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde konkordato başvurularında da dikkat çekici bir artış yaşandı.

Günde ortalama sekiz şirketin konkordato sürecine girdiği görülürken, iflas eden firma sayısı da artmaya devam ediyor.



Nefes'in haberine göre batık kredi miktarı 24 Ekim 2025 haftasında 519 milyar lirayı aşarken, 2025’in Ocak-Ekim döneminde konkordato geçici mühlet alan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 2 bin 326’ya yükseldi.

Günde ortalama 8 firma için konkordato geçici mühlet kararı veriliyor. Bu yılın ilk 10 ayındaki konkordato sayısı da geçen yılın tamamını aşmış oldu.

2024’ün tamamında konkordato için geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı bin 723 olurken, 2018’den bu yana toplam 8 bin 613 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Bu yılın ilk 10 ayında 196 şirket için iflas kararı verilirken 2018’den bu yana iflas kararı verilen şirket sayısı ise 803’ü buldu.

Geçici mühlet başlangıcından iflas kararı verilme ortalama süresi de bu yıl ocak ayında 417 günken ekim ayında 390 güne geriledi. Konkordato için ret kararı verme süresi ise ekim ayında 436 gün oldu.

Bu yılın ilk 9 ayında kapısına kilit vuran esnaf sayısı ise 83 bin 302’ye yükseldi.

2024’ün ilk 9 ayında kapanan şirket, kooperatif gerçek kişi ticari işletme sayısı 31 bin 453 iken, bu yılın aynı döneminde bin 326 adetlik artışla 32 bin 779’a yükseldi.

Konkordatotakip internet sitesinin verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında bin 351 firma konkordato için kesin mühlet kararı alırken, bin 61 firmanın ise konkordato talebi reddedildi.