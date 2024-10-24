Şirketler döviz aldı: Yurt içinde döviz mevduatı 2,7 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 506,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Ekim ile sona eren haftada 169 milyar 636,40 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 811,80 milyon dolar artarak 106 milyar 213 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 893,80 milyon dolar artarak 63 milyar 423,30 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 992 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 34 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 26 milyon dolar artış gösterdi.