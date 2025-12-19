Şirketler yapay zekaya adaptasyon yarışında

Deniz GÜLDAĞ

Dünya Ticaret Örgütü’nun son raporu, yapay zeka bağlantılı, bilgisayar, çipler, telekomünikasyon donanımları başta çeşitli ürünlere yapılan harcamaların, dünya ekonomisini etkilemesi muhtemel politik ve jeopolitik gelişmelerden bağımsız olarak artacağı görüşünü savunuyor.

Bu arada, faaliyetlerini son hızda artıran yapay zeka şirketleri, münferit görevlerden elde edilen zaman tasarrufunun işyerinde somut bir değere dönüşebileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

50 dakikalık iş 10 dakikaya düşüyor

Financial Times’ın görüşlerine yer verdiği bir finansal analist, bir yatırım programının olası risk ve getirilerini incelemek için yapay zekaya başvurduğunu ve mevcut koşullarda 50 dakika sürecek bir işin, 10 dakikada tamamlandığını aktardı. Bu, yapay zeka şirketi Anthropic'in, Claude adlı yapay zekasından iş yerinde nasıl kullanıldığını analiz etmesini istediğinde yakın zamanda keşfettiğini iddia ettiği vakalardan biri. Ancak bu gibi münferit görevlerin işverenler için gerçekte nasıl bir değer yarattığını göstermek o kadar da kolay değil.

Yapay zekanın iş yerine katkısı, 2026'da önde gelen yapay zeka şirketleri arasındaki mücadelenin ana cephelerinden biri haline gelecek.

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde şirketinin gelirlerini artırmak amacıyla kurumsal müşterilere odaklanacağını söyledi fakat bu pazarda Anthropic şu anda hala önde gidiyor.

İnsanlar iş yerinde yapay zekayı benimsemeye başlasalar bile, çoğu şirket henüz bu teknolojinin çalışanların gündelik işlerine önemli bi etkisi olup olmadığını ölçemiyor.

Yapay zeka insanlara günde 40-60 dakika zaman kazandırıyor

Yapay zeka gibi yeni bir teknolojinin ekonominin geneli üzerindeki etkilerini anlamak ise daha da zor. Resmi veriler üzerinden bilgi teknolojilerinin genel işgücü verimliliği üzerindeki etkisini tespit etmek genelde oldukça zordur. Örnek olarak dijital teknolojilerin etkisi, 1990'ların sonlarından sonra verimlilik artışı istikrarlı bir şekilde yükselmeye başlayana kadar, yıllarca ABD ekonomik verilerinde kendini göstermedi.

Yapay zekâ şirketleri ve yatırımcıları için cesaret verici haber şu ki, birçok insan çalışma hayatlarında yapay zekânın kullanım alanlarını keşfetmeye başlıyor.

Çalışanların yapay zekayı kullandığı işler arasında,uzun bir raporu özetlemek, sunum hazırlamak ve finansal verileri analiz etmek var. Bu kullanım örneklerinden herhangi biri yaygın olarak benimsenirse, yapay zeka modellerinin kullanımı açısından etkileri önemli olabilir.

Çalışanların kendileri de yapay zekanın onları daha verimli hale getirmeye başladığına inanıyorlar. Bu ayın başlarında OpenAI, anket yaptığı çalışanların yapay zekanın kendilerine günde 40-60 dakika zaman kazandırdığını belirttiğini açıkladı.

Ancak, Anthropic'in de ilk kabul ettiği gibi, münferit görevlerde ustalık göstermek, doğrudan bir avantaj değil. Örneğin, bu çalışmalar yapay zekadan gelen çıktının kontrol edilmesi için ne kadar ekstradan çalışılması gerektiğini veya genel kalitenin sonuçları nasıl etkilediğini göstermiyor.

Şirketler bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için tüm işleyişlerini yeniden tasarladıklarında ve bu tür değişimlerin önünde her zaman engel teşkil eden kültürel engelleri aştıklarında yapay zekanın iş yerindeki faydaları daha net ortaya çıkacaktır. Ancak kesin olan şu ki, iş verenler ve çalışanlar yapay zekanın kullanım alanlarını keşfetmeye devam ettikçe, sektördeki yarış kızışıyor.