Şirketlerden 9 haftanın en hızlı dolar alımı

ŞEBNEM TURHAN

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı öncesinde artan gerilim şirketlerin döviz mevduatını artırmaya yöneltti. Merkez Bankası verilerine göre 27 Şubat ile biten hafta itibariyle tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 293,9 milyon dolar arttı, bu miktarın 1 milyar 160,4 milyon doları dolar mevduatının artışından kaynaklandı. Böylece 26 Aralık 2025 haftasının ardından tüzel kişilerin dolar cinsi mevduatında en hızlı yükseliş gerçekleşti.

Gerçek kişilerde altın etkisi büyük

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 105 milyon dolar arttı. Aynı hafta gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 811 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı yine pariteden arındırılmış olarak 1 miyar 294 milyon dolar yükseldi. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatındaki artışın neredeyse tamamı kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten kaynaklandı. Altın fiyatlarının artması gerçek kişilerin yabancı para mevduatındaki artışın en büyük nedeni oldu.

Tüzel kişilerde ise durum farklı gelişti. Geçen hafta tüzel kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak gerçekleşen 1 milyar 294 milyon dolarlık artışın 1 milyar 160 milyon doları dolar cinsi mevduatın yükselişinden kaynaklandı. Tüzel kişilerin dolar mevduatındaki artış ABD-İsrail’in İran’a saldırısı önceki hafta artan gerilim altında gerçekleşti. Buna karşılık yılbaşından bu yana Merkez Bankası verilerine göre tüzel kişilerin dolar cinsi yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1.82 milyar dolar gerilemiş durumda.

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri kur korumalı mevduatın geçen hafta 122 milyon lira düşüşle 2 milyar 80 milyon dolara indi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01’ini oluşturdu.

Yabancı tahvilde satışını sürdürdü

Yurtiçi yerleşiklerde tüzel kişilerin yabancı para mevduatında dolar kaynaklı artış yaşanırken yurtdışı yerleşiklerin TL devlet tahvillerinde satışı devam etti. 20 Şubat ile biten haftanın ardından yabancı yatırımcılar 27 Şubat ile biten geçen hafta da 212.8 milyon dolar net çıkış gerçekleştirdi. 20 Şubat ile biten haftada yabancının tahvilden net çıkışı 991.4 milyon dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul endekslerinin dalgalı seyrinin yaşandığı geçen hafta yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında net alımı ise 65.3 milyon dolara kadar geriledi. Buna karşılık yabancının hisse senedinde kesintisiz alımı 13’üncü haftaya taşındı.

Yabancı yatırımcılar geçen hafta özel sektör tahvillerinde ise 454.5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece geçen hafta yabancıların haftalık işlemleri 307 milyon dolar net satışa işaret etti. Yılbaşından beri ise hisse senedinde 2 milyar 414 milyon dolarlık net alış, DİBS (Kesin Alım) tarafında 4 milyar 594 milyon dolarlık net alış ve özel sektör tahvilleri tarafındaki 1 milyar 300 milyon dolar alışlarla birlikte toplamda 8 milyar 308 milyon USD giriş yaşandı.

TCMB rezervleri 210 milyar doları aştı

Merkez Bankası haftalık verileri geçen hafta rezervlerde yükselişin sürdüğünü gösterdi. Verilere göre 27 Şubat ile biten haftada toplam rezervler 20 Şubat haftasındaki 206.1 milyar dolardan 210.3 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler ise 2.6 milyar dolar artışla 89.2 milyar dolardan 91.8 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervlerde de yükseliş yaşandı. Aynı hafta swap hariç net rezervler 78.8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 75.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.