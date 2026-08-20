Şirketlerin kasası bedelli sermaye artışıyla doldu!

ŞEBNEM TURHAN

Yüksek maliyetler ve krediye erişim zorlukları şirketlerin bu yıl finansman ihtiyacı için sermaye piyasalarına daha fazla başvurmasına neden oldu. Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre bu yılın ilk 7.5 ayında borsada işlem gören şirketler yaptıkları nominal değeri 27.5 milyar liralık bedelli sermaye artışı ile geçen yılın tamamının yüzde 70’ine yaklaştı. Bu artışların piyasa değeri dolar bazında 610.3 milyon dolar ile geçen yılın tamamının yüzde 60'ını yakaladı. Halka arzlarla ise 69.4 milyar lira şirketler kazandı geçen yılın tamamında bu rakam 45.15 milyar lira seviyesinde kalmıştı.

Geçen yılın 1.5 katı piyasa değerinde halka arz

SPK’nın satışı gerçekleştirilen pay ihraçları istatistikleri ilgili aya ait halka arz ve borsada işlem gören şirketlerin nakit sermaye artırımlarını içeriyor. Halka arz piyasa değeri ile bedelli sermaye artırımı ile oluşan payların nominal ve piyasa değerlerine ulaşılabilen istatistikler dolar karşılığına da yer veriyor. Bu yıl bu istatistikler oldukça hızlı artış gösterdi. Halka arzlar sıkça dile getirildiği gibi temmuz ayıyla birlikte ivmelendi. 13 şirket temmuz ayında olmak üzere bu yıl toplam 30 halka arzda şirketler 69.4 milyar lira finansman sağladı. Bu miktarın dolar karşılığı 1.5 milyar dolar oldu. Geçen yılın tamamında sadece 18 halka arz gerçekleştirildi şirketler 45.15 milyar lira yani 981.3 milyon dolar gelir elde etti bu halka arzlardan. Bu yılın ilk 7.5 ayında yapılan 30 halka arzın toplam piyasa değeri geçen yılın tamamının 1.5 katını aştı. Sadece temmuz ayında halka arzların piyasa değeri 38.4 milyar lira ile geçen yılın tamamına yaklaştı.

Bedelli sermaye artırımı gözde oldu

Bedelli sermaye artırımı, şirketin mevcut ortaklarından ek sermaye talep ettiği bir yöntemdir. Yani borsada bu şirketin yatırımcıları, elindeki hisseler oranında yeni pay satın almak için şirkete para öder. Bu yöntem, şirketin kasasına doğrudan nakit girişini sağlıyor ve uzmanların verdiği bilgiye göre genellikle yatırım projelerinin finansmanı veya borç ödemesi için kullanılıyor. İşte bu yöntem bu yıl borsa şirketlerinin favori finansman aracı olmuş gibi görünüyor. Bu yıl borsada işlem gören şirketlerin bedelli sermaye artırımları da dikkat çekici şekilde büyüdü. SPK bedelli sermaye artırımı istatistikleri TL cinsi bedelli sermaye artırımı ile oluşan payların nominal değer bilgisi olarak verirken bedelli sermaye artırımı ile oluşan payların piyasa değerini ise dolar karşılığı olarak gösteriyor.

Geçen yılın yüzde 60’ına şimdiden ulaşıldı

Buna göre bu yılın 7.5 ayında şirketler 27 milyar 449,1 milyon lira nominal değerli bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi. Bu artırımların piyasa değeri dolar cinsi 610 milyon 307 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın tamamında şirketlerin bedelli sermaye artırımlarının nominal değeri 39 milyar 977,3 milyon lira seviyesindeydi. Bu bedelli artırımların piyasa değeri dolar cinsi 1 milyar 16,5 milyon dolar olarak hesaplandı. SPK verileri yılın ilk 7.5 ayında geçen yılın tamamında gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımlarının piyasa değeri açısından yüzde 60'ının şimdiden yakalandığını ortaya koyuyor. Nominal değer açısından en yüklü artırımlar ocak, şubat ve temmuz aylarında yapıldı.