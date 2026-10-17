Şirketlerin sermaye artırımı için süre 2027 sonuna kadar uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle birlikte, sermayesi yasal alt sınırın altında kalan yüz binlerce şirketi rahatlatacak kritik bir karar alındı. Türk Ticaret Kanunu’na dayanılarak hazırlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yasal değişikliklerin ardından, asgari sermaye tutarlarını yakalayamayan şirketlerin tasfiye riskiyle karşı karşıya kalmaması için düğmeye basıldı. Bakanlık, şirketlerin sermaye artırım işlemlerini tamamlaması adına tanınan yasal sürenin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını ilan etti.



Yayımlanan tebliğ uyarınca süre uzatımı kararından şu şirketler yararlanabilecek:

-Mevcut sermayeleri yasal sınırın altında kalan tüm Limited Şirketler,

-Sermaye tutarları yeni alt sınırları karşılamayan Anonim Şirketler,

-Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ancak başlangıç ve çıkarılmış sermayeleri yasal limitlerin altında olan halka açık olmayan anonim şirketler