Şirketlerin toplam değeri 5,7 trilyon TL

DUYGU GÖKSU/İZMİR

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM), Türkiye'nin, dünya finansında odak olmasını sağlayacağını söyleyen Gönül, “İFM'nin açılmasıyla hem koordinasyon sağlanacak hem de yeni enstrümanlarla sermaye piyasalarını geliştirmeye çalışacağız. En önemli enstrümanlarımız, teknolojik yatırımlarımız, çeşitlendirilmiş sermaye piyasası araçları, güçlü insan kaynağı ve yenilenen mevzuatımız olacaktır.

Sermaye piyasalarına özellikle son iki senede oldukça büyük bir teveccüh oluştu. Hem arz tarafında şirketler sermaye piyasasında yerini almak için gayret gösteriyorlar hem de halkımız bu konuda daha çok bilgi sahibi olmakla birlikte talep tarafını da güçlendiriyoruz.

Son iki senede artan halka arz sayılarımızla birlikte borsada işlem gören şirket sayımız 497'ye ulaştı. Şirketlerin piyasadaki toplam değeri ise 5,7 trilyon TL’ye ulaştı. Hisse senedi yatırımcı sayımız ise 4,8 milyona ulaştı. Yıllarca 1,5 milyon civarında olan borsa yatırımcısının artışı hem sevindiriyor hem korkutuyor. Tüm ekonomi yönetimi olarak finansal okuryazarlığı artırma çabasındayız” açıklamalarında bulundu.

Akben: “Kredilerin yüzde 30’u KOBİ’lere”

Bankacılık sektörünün kredilerin yüzde 30'a yakın bölümünü KOBİ'lere kullandırdığını vurgulayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Son dönemlerde verilen kredilerin tahsisli kredi gibi ihracata, istihdamın teşvikine, üretime katkı sağlayacak ve cari açığı azaltacak şekilde kullanılması için birtakım tedbirler alındı.

Kredi mekanizması önemli, kredi kanallarının açık olması önemli ve bu kredilerin de yatırıma, istihdama, ihracata, cari açığa etki edecek şekilde kullandırılması önemli. Bunu da bankalarımız ciddi bir şekilde takip ediyor” diye konuştu.

Alpaslan Çakar: “Uluslararası fonları Türkiye'ye çekecek altyapı geliştirilmeli”

Hızlı büyüme ve gelişimin temelinde teknolojik gelişmelerin olduğunu vurgulayan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “İFM'de faaliyetlere başladık. Konu, sadece finans merkezlerinin yalnızca bir yerde toplanılması olarak değerlendirilmemeli. Mevzuat, hukuk altyapısı ile tanıtım da çok önemli. Sermaye piyasaları anlamında kat edilecek çok yol var. Uluslararası fonları Türkiye'ye çekecek altyapının geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Katılım finans uygulamalarının tarihçesi ve uygulama alanları hakkında bilgiler veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır ise, katılım finans yatırımcılarının sermayelerini park edeceği yerler aradığını ve İFM'nin bu anlamda, çok kısa sürede, dünyada lider olabileceğini vurguladı.