Şırnak Silopi Sera OTB tamamlandı: Ekonomiye yıllık 1,2 milyar TL katkı

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Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."