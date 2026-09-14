  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şırnak Silopi Sera OTB tamamlandı: Ekonomiye yıllık 1,2 milyar TL katkı
Takip Et

Şırnak Silopi Sera OTB tamamlandı: Ekonomiye yıllık 1,2 milyar TL katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarını 202 milyon lira maliyetle tamamladıklarını, OTB'nin ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Şırnak Silopi Sera OTB tamamlandı: Ekonomiye yıllık 1,2 milyar TL katkı
Takip Et

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

Ankara’da şaşırtan keşif: 66 milyon yıllık fosil bulunduAnkara’da şaşırtan keşif: 66 milyon yıllık fosil bulunduKültür-Sanat

 

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya yükselişle başladıAvrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya yükselişle başladıKüresel Ekonomi

 