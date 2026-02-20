Şişecam, Beykoz'daki değerli arazilerini 171,5 milyon dolara sattı

Şişecam, portföyünde "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" kalemi altında takip edilen İstanbul Beykoz’daki arazi stokunun satışına yönelik kararını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, toplamda 117 bin 19 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar 171,5 milyon dolar bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye sattı.

Satışa konu olan gayrimenkuller; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11 farklı parselden (251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2, 16, 34, 42, 43 Parseller, 271 Ada 2, 6, 8 Parseller ve 294 Ada 29 Parsel) oluşuyor.

Arsa niteliğindeki bu taşınmazların tamamı, stratejik bir varlık elden çıkarma operasyonu kapsamında alıcı firmaya devredilecek.

Satış bedeli peşin alınacak

Anlaşma şartlarına göre 171,5 milyon dolarlık satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek. İşlemin tamamlanması için gerekli olan tapu devir süreçleri, vergi, resim ve harç ödemelerinde ise maliyetler alıcı ve satıcı arasında eşit (yarı yarıya) şekilde paylaşılacak.