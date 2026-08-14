Şişecam bilançosunu açıkladı: 6 aylık net kârı 5,36 milyar TL oldu

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Şişecam'ın 2026 yılının ikinci çeyreğindeki net kârı 3 milyar 349 milyon 764 bin TL olarak kaydedildi. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 3 milyar 503 milyon 68 bin TL net kâr açıklamıştı.

İlk yarıda net kâr 5,36 milyar TL’ye ulaştı

Şişecam'ın 2026 yılının ilk 6 ayında elde ettiği net kâr 5 milyar 365 milyon 443 bin TL oldu. Şirketin 2025 yılının ilk yarısındaki net kârı ise 5 milyar 259 milyon 403 bin TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Şişecam'ın 6 aylık net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.

Şirketin satışlarında yüzde 8 düşüş yaşandı

Şişecam'ın 2026 yılının ilk 6 ayındaki hasılatı 122 milyar 325 milyon 387 bin TL olarak açıklandı.

Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki satışları ise 133 milyar 133 milyon 550 bin TL seviyesinde gerçekleşmişti. Bu sonuçlara göre Şişecam'ın satışları yıllık bazda yüzde 8 geriledi.

Özkaynakları 270 milyar TL’yi aştı

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarında özkaynak büyüklüğü de belli oldu.

Şişecam'ın ikinci çeyrek sonunda toplam özkaynakları 270 milyar 67 milyon 115 bin TL olarak açıklandı.