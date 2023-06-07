Şişecam, ICRON’a ortaklık için niyet mektubu imzaladı

Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirmek üzere başladığı görüşmeler, şirketin inovatif, teknolojik, dijital ve gelecek vaat eden teknoloji şirketleri ve projelere yatırımcı olmak konusundaki iştahını gösteriyor. Akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağı ile kendini ayrıştıran Şişecam, 88 yıllık köklü ve global bir sanayi şirketi olarak elde ettiği eşsiz deneyimleri dönüşümle harmanlayarak ve gelecek vaat eden yatırımlarla destekleyerek kesintisiz büyümesini sürdürüyor.

Şişecam, kendisine yeni kaslar kazandıracak farklı iş alanlarına yatırım konularını değerlendirmeye devam ederken; ICRON ile başlayan görüşmelerle birlikte dönüşüm ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını farklı yetenek ve perspektiflerle geliştirmek konusunda stratejik bir adım attı. Farklı alanlardaki birikim ve kabiliyetleriyle bugüne kadar birçok ilke imza atan, kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan Şişecam için teknoloji geliştirmek uzun süredir iş yapış şeklinin bir parçası.

2018 yılında yarının ihtiyaçlarıyla uyumlanmak için “yeni SAP platformuna geçişte dünyanın en kapsamlı projesi” olarak tanımlanan büyük bir dönüşüm hamlesine başlayan Şişecam, Türkiye'de blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirket. Şişecam’ın 'Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi' hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ilklerden bir diğeri Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi. Türkiye’de kurumsal swift kodu alarak swift ağına katılmış ilk şirket olan Şişecam, manuel müdahaleye kapalı, uçtan uca ödeme sistemi ile 2021 yılında dünyanın bu alandaki en prestijli ödüllerden olan Adam Smith Best Cyber Security Solution ödülünün de sahibi. Şişecam, dijital dönüşüm projelerinin yönetilmesi, mevcut operasyonel süreçlerdeki sorunları çözümleyecek teknoloji çözümlerinin bulunması ve entegre edilmesi başarılarıyla 2022 yılında Alexander Hamilton Dijital Dönüşüm ödülünü almıştı. Görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, Şişecam teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını ICRON’a yapacak. Bu ortaklık, yüksek potansiyele sahip ICRON firmasının büyümesini desteklemekle kalmayacak, Şişecam’ın mevcut operasyonlarındaki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyarak bulunduğu sektörlerde rekabet avantajı sağlayacak kazanımlar elde etmesini de sağlayacak. İki şirket arasında imzalanan niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında, Şişecam, 2027 yılına kadar ICRON’daki toplam payını %50’ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.