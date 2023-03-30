Şişecam ve Ciner arasında 12 milyon dolarlık ortaklık

Şişecam Ciner Grubu'nun 12 milyon dolar karşılığında ABD'deki Stockton liman projesine yüzde 50 oranında ortak olacak.

Şirket bu sabah yaptığı açıklamada ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulacak olan limanın farklı coğrafyalarda büyüme ve tedarik zincirinin güvenliğe alınması konularında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Limanın 2027 yılında devreye alınması ve 2029 yılında 5 milyon ton ile tam kapasiteye ulaşacak.