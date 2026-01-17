Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar eurobond ihracı

Şişecam'ın İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç için belirlenen kupon faiz oranı yüzde 8,3750 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam'ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşlarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti: "Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir."