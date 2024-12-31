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Şişecam'dan Rusya açıklaması: Operasyonlarımız kesintisiz sürüyor

Şişecam Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, Rusya'daki üretim ve satış operasyonlarının aralıksız olarak sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
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Şişecam'dan Rusya açıklaması: Operasyonlarımız kesintisiz sürüyor
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Şişecam, Rusya'da 4 ana iş kolunda, 8 tesisiyle yönettiği üretim ve satış operasyonlarının aralıksız ve kesintisiz olarak sürdüğünü bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya'da Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası, Mimari Cam ve Otocam olmak üzere 4 ana iş kolumuzda 8 tesisimizle yönettiğimiz üretim ve satış operasyonlarımızı aralıksız ve kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.

Şirketimiz, Rusya'da yerleşik tüm iştiraklerinin yönetim ve kontrolünü kendi bünyesinde bulundurmakta olup, aynı zamanda "dost ülkeler" tanımında yer alan şirketlerden biridir. Bu nedenle, Şirketimiz bölgede yaşanan gelişmelerden herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilenmemektedir.

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