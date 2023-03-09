Şişecam'dan Tarsus'a toplam 1.5 milyar TL yeni yatırım

Şişecam SISE.IS Tarsus'ta yatırımı devam eden ve 2025 yılında devreye girmesi hedeflenen yeni düzcam tesisi arazisi içinde, bu tesisin hammadde ihtiyacına cevap verecek 490,000 ton/yıl üretim kapasiteli yeni bir kum hazırlama tesisi yapacak.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada ayrıca Mersin'de yer alan mevcut kalker ve dolomit işleme tesisinde de 165,000 ton/yıl düzeyinde kapasite artışı gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili yatırımların toplam yatırım tutarının yaklaşık 1.5 milyar TL (82 milyon dolar) olduğu ve her iki yatırımın da 2024 sonuna doğru tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.