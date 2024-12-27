Şişli’de “Gezici Kent Marketi” hizmete girdi

Şişli’de “Gezici Kent Market” projesi faaliyet girerken vatandaşlar temel gıdadan temizlik malzemesine kadar çok ürünü uygun fiyatla almaya başladı. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgisi ilk günden yoğun oldu. Her hafta farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak olan gezici kent marketin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Şişli’de her bir vatandaşımız en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşacak. Bütçe dostu fiyatları ile yurttaşların tenceresi kaynasın diye gezici kent marketi açtıklarını söyledi. Şahan, “Kent Marketimizi, vatandaşımızın elleri titremeden, onur ve haysiyetleri incinmeden alış veriş yapsınlar, mutfaktaki yangınlarını söndürebilsinler diye açıyoruz.” dedi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Bütün zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Şahan şöyle devam etti:”Yurttaşlarımızı dinleyecek, dertlerine çözüm bulmak için, önümüzdeki engellere rağmen, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir kâr gözetmeksizin, en ucuz fiyata en kaliteli ürünü size ulaştırmak istiyoruz. Bu market, Şişli’deki her bir emekçinin, emeklinin, annenin, babanın, çocuğun marketi. Marifet üreten Şişli Belediyesinin Kent Marketi hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadesinde bulundu.

Fiyat olarak en uygun market

Gezici Kent Markette nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, bulaşık deterjanından bebek bezine kadar ilk etapta 50 ürün satışa çıktı. Ürünler, en hesaplı zincir marketlerden bile daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekti. Patates ve soğanın kilogramı 5 liradan, 1 kilogram fasulye kent markette 58 liradan zincir marketlerde 35 ila 40 lira arasında 1 kilogram un ise 30 liradan raflardaki yerini aldı. Ayrıca temizlik malzemelerinde de en hesaplı zincir marketlere oranla bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlar mevcut.

Askıda üründe yapılabilinecek

Şişli Belediyesi’nin gezici kent marketinde “askıda alışveriş” uygulaması da yer alıyor. İlk askıda ürünü Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

Gezici Kent Marketi hafta içi saat 08.30 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Kent marketten yapılacak alışverişlerde ise ödeme olarak sadece kredi kartı geçerli olacak.



