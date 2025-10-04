  1. Ekonomim
  3. Şişli'de rezidans inşaatında vinç devrilerek öğrenci yurduna hasar verdi
Şişli'de rezidans inşaatında vinç devrilerek öğrenci yurduna hasar verdi

Şişli Fulya mahallesinde bir inşaat alanında bulunan vinç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin vinçi kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Şişli'de rezidans inşaatında vinç devrilerek öğrenci yurduna hasar verdi
Şişli Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. 

Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

