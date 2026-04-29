Site aidat zamlarında yeni dönem: Sınırlama geliyor

Site ve apartman aidatlarındaki yüksek artışlara yönelik şikayetler sonrası hazırlanan yeni düzenleme, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Kanun değişikliğiyle birlikte aidat artışlarının belirlenmesine yeni bir yöntem getiriliyor. Buna göre, site yönetimleri tarafından hazırlanan bütçe ve zam teklifleri kat maliklerinin onayına sunulacak.

Yeni düzenlemede 3’te 2 onay şartı ve üst limit detayı

Teklifin kabul edilebilmesi için kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa, site yönetimi en geç üç ay içinde yeni bir bütçe hazırlamakla yükümlü olacak.

Bu süre zarfında uygulanacak geçici artış oranı ise yeniden değerlendirme oranını aşamayacak. Böylece, genel kurulda uzlaşma sağlanamaması durumunda da aidat artışının üst sınırı belirlenmiş olacak.

NTV'nin haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Güvenç Kiraz, mevcut uygulamada site yönetimlerinin piyasa koşullarını gerekçe göstererek doğrudan artış yapabildiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte aidat artışlarında nihai kararın kat maliklerine bırakılacağını ifade etti.