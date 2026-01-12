Site aidatlarına üst sınır yolda: Site yönetimlerinden acele zam hamlesi geldi

Konut aidat artışlarını sınırlamayı amaçlayan yeni düzenleme TBMM gündemine taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklifle, aidat zamlarına üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeye göre apartman ve site aidatları, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bu oranın üzerinde artış yapılmak istenmesi halinde ise yönetimlerin en geç üç ay içinde kat malikleri toplantısı düzenleyerek onay alması zorunlu olacak. Adımın, fahiş aidat artışlarının önüne geçmesi amaçlanıyor.

Site yöneticileri harekete geçti

Düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı. Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Ntv'nin haberine göre teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

"Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez"

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." ifadelerini kullandı.