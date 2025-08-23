  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ocak-temmuz döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Verilere göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nı 7 ayda 297 bin kişi kullandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 7 ayda 297 bin yolcuyu ağırladı
2024’ün Ocak-Temmuz döneminde 243 bin 322’si iç hatlara, 4 bin 252’si ise dış hatlara olmak üzere 247 bin 574 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 2025’in aynı döneminde 291 bin 125’i iç hatlara, 5 bin 962’si ise dış hatlara olmak üzere toplam 297 bin 87 kişi faydalandı.

Yüzde 20 artış

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan faydalanan yolcu sayısı 2025’in ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda yüzde 40, toplamda ise yüzde 20 oranında arttı.

