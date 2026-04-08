Sivaslı sanayiciler, “sanayi odası” istiyor

HİLAL SÖNMEZ

Sivas OSB Sanayicileri Derneği (SOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, büyükşehirler dışında kalan illerde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde, sanayicilerin ayrı bir çatı altında temsil edilebilmesi için Sanayi Odaları’nın kurulmasının önünün acil bir şekilde açılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na çağrıda bulunan Timuçin, “Bugün birçok ilde, sanayici belgesi almış ve sicillerde sanayici olarak kayıtlı yeterli sayıda firma bulunmasına rağmen, Sanayi Odalarının kurulması çeşitli gerekçelerle engelleniyor. Mevcut ticaret ve sanayi odası yapıları içinde sanayicilerin temsili ise ne yazık ki oldukça sınırlı. Binlerce kişiye istihdam sağlayan, üretim ve ihracat yapan büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının meclis temsili, çoğu zaman birkaç üyeyi geçmiyor. Buna karşılık, çok daha küçük ölçekli işletmelerle aynı düzeyde temsil edilmeleri, temsilde adalet ilkesini zedeleyen ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda irade gösterilmesi ve gerekli teşviklerin sağlanması artık bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu.

Sanayi odaları şehir ekonomisine dinamizm kazandırır

Timuçin, bağımsız sanayi odalarının kurulmasıyla, sanayicilerin ortak bir ses altında toplanacağı ve üretim, yatırım ve ihracat süreçlerini daha etkin destekleyecek, teşvikler, pazar araştırmaları ve dış ticaret olanakları konusunda rehberlik sunacak, hukuki ve ticari danışmanlık hizmetlerini güçlendirecek, eğitim, seminer ve iş birliği ağlarıyla rekabet gücünü artıracaklarını söyledi. Ayrıca, yurt dışı ticaret heyetleri ve fuar organizasyonları aracılığıyla firmaların küresel pazarlara açılmasını kolaylaştıracak, şehir ekonomilerine dinamizm kazandıracağını belirtti.

“Anadolu’nun dört bir yanındaki sanayicilerin ortak talebi”

Ticaret ve sanayinin farklı dinamiklere sahip olduğunu kaydeden Timuçin, “Ticaret Odalarının Ticaret Bakanlığı ile, Sanayi Odalarının ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile daha etkin ve odaklı çalışması, hem üretici hem de satıcı kesimin daha sağlıklı temsil edilmesini sağlayacak. Bugün geldiğimiz noktada sanayiciler olarak beklentimiz net. Kendi kimliğimizle, kendi sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ifade edebileceğimiz bağımsız bir kurumsal yapı istiyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’na seslenen Timuçin, “Sanayiciler olarak beklentimiz, bu konuda sayın Hisarcıklıoğlu’nun liderlik göstermesi ve gerekli adımların atılmasına öncülük etmesi. Bizim Sivas’tan yükselen çağrımız, aslında Anadolu’nun dört bir yanındaki sanayicilerin ortak talebidir” ifadelerini kullandı.