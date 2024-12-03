Sivas’ta 60 bin ton şeker pancarı kar altında kaldı

Şeker pancarı üretiminde sayılı iller arasında yer alan Malatya’da 60 bin ton sökülmüş vaziyetteki ürün iki aydır arazide bekliyor. Üretici, ekim ayında başlayan hasat sırasında yetkililerden gelen talimatlara uygun hareket ettiklerini ancak aradan geçen 1.5 aylık sürede pancarlarının tarlada bekletildiğini ifade etti. Pancarların kar altında kalarak kilo kaybı yaşadığını belirten üretici, mahsullerinin daha fazla zarar görmemesi için bir an önce sevkiyatların başlatılmasını talep etti.

"Sivas şeker pancarında sayılı illerden bir tanesi"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Şeker pancarı üretiminde sayılı iller arasında bulunan kentte bir milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiliyor, yaklaşık 5 fabrikayı besliyor. Yaklaşık 60 bin ton sökülmüş vaziyetteki şeker pancarı iki aydır arazide bekliyor. Aşırı soğuklar ve karın yağması nedeniyle bunların sevkiyatı yapılamadı. Malatya Türk Şeker’in hesabını yapması gerekmiyor muydu? Çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşamakta. Bu durumun hem ülke hem de Sivas ekonomisine büyük bir zararı var. 60 bin ton şeker pancarının sevkiyatı yapılmadı. Şeker fabrikamızın da olmamasından dolayı da çiftçilerimiz iliklerine kadar bu acıyı hissediyor. Çiftçimize yazık değil mi? Şeker pancarı bekleyince verim kaybı olacak” diye konuştu.

"Pancar fire veriyor"

Şeker pancarı üreticisi İsmail Hakkı Özkur, kar altında bekleyen şeker pancarının fire verdiğini söyleyerek, “Fabrika ’Maus üzerine bir yükleme yapacağız’ dedi. Biz de tamam dedik. İyi olur pancarımızı erken kaldırırız dedik. Bu uygulamaya uyduk. Ekim ayının onunda Sivas geneli, Malatya Şeker Fabrikası üreticiler için genel bir söküm verildi. Biz de bu söküme uyduk. Pancarımızı söktük. Ekim ayının 16’sında söküme başladık. Daha önce başlayanlar da vardı. Maus ile yükleme yapılacaktı. İlk etapta da oldu. Bir kısmı yüklendi. Bize ’siz söküme devam edin biz 15-20 gün sonra tekrardan gelip pancarlarımızı yükleyip alıp götüreceğiz’ denildi. Aradan yaklaşık 1.5-2 ay geçti. Pancar hala tarlada bekliyor. Biz bu mağduriyetten dolayı zarar içerisindeyiz. Pancar şu an fire veriyor. Yüzde 5-10 civarında fire veriyor. Zaten çiftçinin kazancı yüzde 5-10 civarında" dedi.

"Çiftçimiz mağdur"

Budaklı köyü Muhtarı Muammer Ziynet ise çiftçilerin mağdur olduğuna değinerek, "Pancarlar söküldü bekliyor. Kar altında kalınca pancar fire veriyor. Yarın da yüklenmezse bu adam ne yapacak. Seneye pancar ekebilecek mi? Yüklemedikten sonra hep zarar. İnşallah gelirler bir an evvel bu sorunu hallederler. Yollarımızın da çok güzel olması gerek ama yapan yok" ifadelerini kullandı.