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Sivas'ta araç sayısı 204 bin 961’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı 204 bin 961’e yükseldi.

Haber Merkezi
İHA
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Sivas'ta araç sayısı 204 bin 961’e yükseldi
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Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 106 bin 325’ini otomobil, 37 bin 743’ünü traktör, 30 bin 898’ini kamyonet, 18 bin 252’sini motosiklet, 6 bin 649’unu kamyon, 3 bin 79’unu minibüs, bin 307’sini otobüs, 708’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

Mart ayında 4 bin 745 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta mart ayında 4 bin 745 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 191’ini otomobil, 699’unu kamyonet, 379’unu traktör, 272’sini motosiklet, 53’ünü minibüs, 118’ini kamyon, 18’ini otobüs, 15’ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.

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