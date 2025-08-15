  1. Ekonomim
  3. Sivas’ta konut pazarında yükseliş trendi: Satışlar yüzde 30 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Sivas’ta konut satışları yüzde 30 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Temmuzda bin 73 konut satıldı

Verilere göre 2024’ün temmuz ayında 825 konut satılan Sivas’ta bu yılın aynı ayında bin 73 konut satıldı. Bin 73 konutun 106’sını ipotekli satışlar, 967’sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistikleri de paylaştı. Buna göre Sivas’ta temmuz ayında satılan bin 73 konutun 460’ını ilk satış 613’ünü ise ikinci el satış teşkil etti.

