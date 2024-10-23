Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralları özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 60 bin lira, geçici teminat tutarı 30 milyon lira olarak belirlendi.

İhale için 10 Aralık'a kadar idareye teklif verilebilecek.