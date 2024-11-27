  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar belirlendi
Takip Et

Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar belirlendi

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulunun çalışma esasları belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar belirlendi
Takip Et

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulu, yılda iki defa toplantı yapacak. Kurul, iki ayda bir veya gerekli hallerde toplanıyordu.

Kurulun ve hava meydanlarında oluşturulan Güvenlik Komisyonunun sekretaryası Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülecek.

Denizcilik konularının da Kurul gündemine gelecek olması nedeniyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) referansları yönetmelik kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, sivil havacılık başta olmak üzere, tüm ulaşım modlarına yönelik genel güvenlik stratejisinin belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve uygulanmasının takip edilmesi için oluşturulan yapının güçlendirilmesi ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi sağlandı.

Belediye şirketlerinin vergi borcu idare payından kesilecek!Belediye şirketlerinin vergi borcu idare payından kesilecek!Ekonomi

 

Yılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktıYılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktıEkonomi

 

Ekonomi
Yeniden değerleme oranı yayımlandı: İşçi, memur; çalışanın gözü Cumhurbaşkanı’nda 
Yeniden değerleme oranı yayımlandı: İşçi, memur; çalışanın gözü Cumhurbaşkanı’nda 
Belediye şirketlerinin vergi borcu idare payından kesilecek!
Belediye şirketlerinin vergi borcu idare payından kesilecek!
Yılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktı
Yılbaşının simgesi kokina çiçeği tezgahlarda! Fiyatı bu sene 2 katına çıktı
Tütün ticaretine yönelik usul ve esaslar güncellendi
Tütün ticaretine yönelik usul ve esaslar güncellendi
Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak
Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak
Ayçiçeğinde gümrük vergileri yeniden düzenlendi! Ticaret Bakanlığı: Fiyat istikrarı sağlanacak
Ayçiçeğinde gümrük vergileri yeniden düzenlendi! Ticaret Bakanlığı: Fiyat istikrarı sağlanacak