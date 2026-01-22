Sivrihisar OSB’de altyapı hazırlıkları sürüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bölgede gelinen son durumu değerlendiren Yüzügüllü, “Sivrihisar OSB’de şu an arsa tahsisi yüzde 80 seviyesinde. Fabrikaların bir tanesi inşaatını bitirdi ve üretime başlayacak aşamaya geldi. Havuz malzemeleri üretecek olan bu tesisin yanı sıra inşaata başlayan iki büyük cam fabrikamız var. Bunlardan biri Bursa merkezli Yüklü Cam; temelleri atıldı. Diğer yatırımcımız ise Kahramanmaraş merkezli İSKUR Holding’e bağlı büyük bir cam fabrikası. Onlara 370 dönümlük geniş bir arazi tahsis ettik, hafriyat çalışmalarını tamamladılar” diye konuştu.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Sivrihisar OSB’de enerji, iletişim ve kamulaştırma süreçlerinin eş zamanlı ilerlediğini dile getiren ve telekomünikasyon altyapısının da kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Yüzügüllü, elektrikle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Altyapı sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Altyapı açısından organize sanayi bölgemiz eksiksiz şekilde devam ediyor. Telekom tarafında internet altyapısını bir ay içinde tamamlamış olacağız. Elektrik altyapısında voltaj düşüklüğünü gidermek için bir çalışma yürütülüyor. Kamulaştırma projelerimiz tamamlandı.”

Bölgeye gelen yoğun talepten dolayı genişleme alanları için hazırlıklara başladıklarının altını çizen Hamid Yüzügüllü, yaklaşık 270 hektarlık yeni bir sanayi alanı için başvuruların yapıldığını söyledi. Sivrihisar OSB, mevcut haliyle 218 hektarlık alan üzerinde kurulu bulunuyor.

"Bölge içerisinde sosyal hizmet alanlarımız var"

Sivrihisar OSB’nin yalnızca Sivrihisar için değil, çevre ilçeler açısından da önemli bir istihdam merkezi olacağını vurgulayan Yüzügüllü, özellikle teknik personel ihtiyacının zamanla karşılanabileceğini söyledi. Yüzügüllü, “İlk etapta beyaz yaka ve teknik eleman konusunda bazı sıkıntılar yaşanabilir ama konum olarak tam merkezde yer alıyoruz ve göç alacağız. Halen Polatlı’dan, Beylikova’dan servislerle gelen çalışanlarımız var. Organize sanayi bölgesi içerisinde sosyal hizmet alanlarımız da bulunuyor” dedi.