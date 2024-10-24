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Siyah incirin ihracatı 10 bin tonu aştı

Bursa’nın AB nezdinde coğrafi işaret tescilli tarım ürünü siyah incirinin ihracatı, bu yıl 10 bin tonun üzerine yükseldi.

Haber Merkezi
İHA
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Siyah incirin ihracatı 10 bin tonu aştı
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Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Bursa siyah incirinde bu yıl ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 77 tondan yaklaşık yüzde 42 artışla 10 bin 38 tona çıktı. Değer olarak ise ihracat, 26 milyon 696 bin dolardan 36 milyon 111 bin dolara çıktı. Ancak oransal olarak artış miktarsal yükselişin altında yüzde 35’te kaldı.

İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alıyor

Bursa’ya özgü tarım ürünü olan siyah incirde ihracatın önemli bölümü Avrupa ülkelerine yapılıyor. Neredeyse tamamına yakınını alan Avrupa ülkeleri içinde ise ilk sırada yıllardır Almanya geliyor.

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