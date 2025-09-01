Siyaset ve ekonomi eylül ayına odaklandı

CANAN SAKARYA

Hem hükümet hem de özel sektör için yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program güncellenecek. Eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen 2026-2028 dönemini kapsayan 3 yıllık Orta Vadeli Program temel makro göstergelerde güncellemeye gidilecek. Önümüzdeki 3 yılın ekonomideki yol haritası ve hedefleri yeniden şekillenecek. 17 Ekim’de Meclise sunulması gereken 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerindeki çalışmalar hızlanacak. Temmuz ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indiren Merkez Bankası’nın faiz kararı için vatandaşlar ve piyasalar 11 Eylül’de yapacağı toplantıyı bekliyor.

Temmuz ayında Süleymaniye’de PKK’nın silah yakmasının ardından sahadaki gelişmeler MİT ve TSK tarafından yakından takip edilirken, TBMM çatısı altında kurulan ve yaz ayları boyunca çalışan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yedi toplantı yaptı. MİT, TSK, şehit aileleri ve gazileri, insan hakları örgütlerini, Cumartesi, Diyarbakır ve Barış Annelerini, baroları, eski Meclis başkanlarını dinleyen komisyon, önümüzdeki hafta iş dünyası temsilcileri, sendikalar ile akademisyenleri dinleyecek. En geç eylül ayı sonuna kadar dinleme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Komisyonun, silah bırakan PKK üyeleri ile ilgili nasıl bir yasal zemin önereceği ise merak ediliyor. Kulislerde, AK Parti’nin örgüt üyelerinin dönüşü ve topluma kazandırılması gibi konular için tek bir yasa çıkarmayı planladığı konuşuluyor. Komisyonun Meclisin açılacağı, 1 Ekim’e kadar artık somut adımlar atılması gerektiği DEM Parti temsilcileri tarafından dile getiriliyor.

CHP’de Kurultay davası 15 Eylül’de

Belediyelere ilişkin soruşturmalar, kurultay davası ve son olarak belediye başkanı transferleri nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan CHP’nin, 38. Olağan Kurultayına ilişkin açılan dava 15 Eylül’de görüşülecek. CHP’de süren davalara ilişkin hukuki süreçlerin eylül ayı ile birlikte hızlanırken, diğer taraftan da 39. Olağan kurultay süreci de devam ediyor. CHP’de gözler mahkeme kararlarına çevrilirken, başlayan kurultay sürecinin kasım ya da en geç aralık ayında yapılacak genel başkanlık seçimi ile tamamlanması planlanıyor. 4-9 Eylül tarihleri arasında 102. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan CHP, parti programı için çalıştay da gerçekleştirecek.