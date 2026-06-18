Skuter ve bisiklet kullanıcılarına uyarı: Ceza uygulaması başladı

Yazlık ve tatil bölgelerinde bisiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanımı her geçen gün artarken, İstanbul gibi büyük şehirlerde de bu araçlar ulaşımı kolaylaştıran alternatifler olarak öne çıkıyor.

Ancak karayoluna çıkan bu araçların da trafik kurallarına tabi olduğu belirtiliyor. Kurallara uymadan yapılan kullanımlarda ise sürücüler idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

Alkollü kullanıma ağır cezalar geliyor

Herhangi bir sürücü belgesine gerek duymaksızın kullanılan en basit ulaşım araçlarından olan bisiklete binenlerin uyması gereken kurallar motorlu araçlarla aynı seviyede. Yazlık ve tatil bölgelerinde otomobil yerine kullanılan motorsuz bisiklet, skuter gibi araçlarla alkollü yakalanıldığında büyük cezalarla karşılaşılıyor.

Ne kadar ceza kesiliyor?

Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, birinci defada 25 bin lira (yüzde 25 İndirimli 18 bin 750 lira), son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defada 50 bin lira, (yüzde 25 İndirimli 37 bin 500 lira), üç veya üçten fazlasında 150 bin lira (yüzde 25 indirimli 112 bin 500 lira) ceza kesiliyor.

Ehliyete 6 ay, 2 yıl ve 5 yıl el konulabiliyor

Birinci defasında 6 ay, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defasında 2 yıl, 3 veya daha fazlasında 5 yıl süreyle varsa sürücü belgesi geri alınıyor.

Sürücülerin sürücü belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için bazı şartların sağlanması ve 2918 sayılı Kanun'a istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre, iki yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler, 'Sürücü Davranışlarını Geliştirme' eğitimine, beş yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutuluyor.

1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden de işlem yapılıyor.

Bisikletle alkollü kullanımda ehliyet tartışması

Herhangi bir elektrikli ya da içten yanmalı motorla tahrik almayan, sadece beden gücüyle çalışan basit bisikletle alkollü yakalanıldığında bu aracı kullanmak için ehliyet gerekmediğinden sürücü belgesine el konulmayabilir. Ancak bu durum polis ya da jandarmanın inisiyatifinde gerçekleştiğinde sürücü belgeniz varsa el konulabilir. Sonrasında bisiklet için sürücü belgesi olmaması gerektiğine dair hukuki mücadele ile kanıtlama çabasına girebilirsiniz.