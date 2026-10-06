Skydance faaliyette: Paramount'un Warner Bros'u satın alma işlemi tamamlandı

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Birleşik şirket Skydance Corporation'dan yapılan açıklamada, gerekli tüm düzenleyici onayların alınması ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından söz konusu satın alma işleminin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, birleşmeyle iki büyük film stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu, CBS ve HBO'nun yanı sıra Paramount ve WBD'nin kablo kanalları, CBS News ve CNN gibi haber kanalları ile CBS Sports ve TNT Sports gibi canlı spor içeriklerinin tek çatı altında toplandığı belirtildi.

Skydance'in sınıf B hisselerinin bugün New York Borsası'nda "SKYD" koduyla işlem görmeye başladığı kaydedilen açıklamada, WBD hisselerinin Nasdaq'taki işlemlerinin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında WBD hissedarlarına hisse başına 31,02 dolar nakit ödeme yapıldığı belirtildi.

İki şirketin birleşmesiyle yeni nesil, küresel bir medya ve eğlence şirketi oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Skydance'in 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstereceği, yılda en az 30 sinema filmi yayınlayacağı ve 180'den fazla televizyon programı ve dizisine sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin platformlar genelinde 200 milyondan fazla dijital yayın abonesine ulaşacağına işaret edilerek, "Top Gun", "Harry Potter", "The White Lotus" ve "SpongeBob SquarePants" gibi önemli yapım ve markaların da şirketin portföyünde yer aldığı anımsatıldı.

Paramount ve WBD'nin dijital yayın hizmetlerinin zamanla tek bir platformda birleştirilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, satın alma işleminin dünya genelinde yaklaşık 70 yargı bölgesindeki rekabet otoritelerinden onay aldığı bildirildi.

- Birleşme sektör açısından tarihi bir gün oldu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Skydance Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, birleşmenin sektör açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, iki şirketi daha güçlü bir rakip oluşturmak amacıyla bir araya getirdiklerini kaydetti.

Bu hedefin gerçeğe dönüştüğünü kaydeden Ellison, "Şimdi ise odağımızı geleceğe; yapımcıları güçlendiren, izleyicileri eğlendiren ve hissedarlara değer katan bir şirket inşa etmeye çeviriyoruz." ifadesini kullandı.

Paramount ile Warner Bros. Discovery, şubatta işletme değeri yaklaşık 110 milyar dolar olan birleşme anlaşmasına varmıştı.